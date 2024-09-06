Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Лидер киевского режима предложил объединить усилия с союзниками.

Президент* Украины Владимир Зеленский призвал союзников к завершению конфликта на Украине этой осенью. Об этом политик заявил на встрече контактной группы на американской базе «Рамштайн».

«Мы должны сделать это», — приводит слова Зеленского издание РБК-Украина.

Лидер киевского режима призвал, это решение поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности».

Зеленский прибыл в Германию 6 сентября для встречи в формате «Рамштайн», которая впервые состоялась еще в 2022 году. На американской авиабазе планируются обсуждения министров обороны различных стран мира, в том числе и тех, кто не оказывает военную поддержку Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, почему бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ушел в отставку несколько дней назад — 4 сентября.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.