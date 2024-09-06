Фото: www.globallookpress.com / Alexander Welscher

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Союзники уже передали Украине 58 немецких танков.

Германия, Дания и Нидерланды намерены передать Украине еще 77 танков Leopard 1A5. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции на авиабазе Рамштайн.

«Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Еще 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами», — сообщил глава немецкого оборонного ведомства.

Российские и западные эксперты сходятся в одном мнении — дорогостоящая техника, которую страны Североатлантического альянса и Евросоюза поставляют Киеву, успешно уничтожается российскими войсками. 5 августа Минобороны Росси опубликовали кадры, на которых два немецких Leopard были уничтожены ВС РФ. Западная техника пала под ударами барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С».

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru передавал слова пресс-секратаря главы российского государства Дмитрия Пескова о завершении спецоперации.