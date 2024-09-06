«Неприкрытое давление»: в Кремле высказались об аресте россиян в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru

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Американские власти предъявили обвинения ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу.

Аресты российских граждан в Соединенных Штатах говорят о неприкрытом давлении на РФ со стороны Вашингтона. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного конференц-колла с российскими СМИ.

«Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию и на граждан России, и продолжает оказывать давление на российские СМИ, которые занимаются информированием как граждан внутри о том, что происходит с нашего угла», — прокомментировал сложившуюся ситуацию спикер Кремля.

По его словам, подобные действия являются «неприкрытым давлением» со стороны Штатов, однако даже в этих условиях Россия продолжит действовать в соответствии со своими интересами.

В американском Минюсте сообщалось, что власти США предъявили обвинения американскому политологу, ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии. В случае доказательства вины, супругов могут приговорить к 60 годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США готовят обыски в домах сотрудничающих со российскими СМИ американцев.