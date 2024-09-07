Символ славы: в Петербурге похоронили конструктора подлодок Игоря Спасского

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Путин назвал его выдающимся ученым и истинным патриотом.

В Петербурге простились с легендарным конструктором подводных лодок, Героем России Игорем Спасским. Слова соболезнования родным и близким академика направил президент РФ Владимир Путин.

Он назвал его выдающимся ученым и истинным патриотом. Траурная церемония прошла в КБ морской техники «Рубин», где Спасский работал более 70 лет. Игорь Спасский начинал карьеру в должности рядового инженера, стал главным конструктором, а затем и генеральным директором. Под его началом было спроектировано более 200 подводных лодок. Среди них стратегические, а также атомные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей». Академик скончался на 99-м году жизни. Он будет похоронен на Волковском кладбище Петербурга.