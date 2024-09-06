МВД: почти 1,4 миллиона россиян не смогли сдать экзамен на права
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Теперь испытать судьбу потенциальные водители смогут только через полгода.
Больше половины будущих водителей не смогли сдать на права с начала этого года. Это почти полтора миллиона человек!
Такую цифру назвали в МВД, отметив, что чаще всего затруднения у кандидатов вызывала именно практическая часть испытания. К тому же с апреля правила сдачи изменились, все элементы площадки перенесли в город.
Правда, теперь можно и чаще ошибаться, получить семь, а не пять штрафных баллов. А вот пересдавать станет сложнее. Те, кто не справился с заданиями даже с третьей попытки, смогут вернуться только через полгода.