Успеть сделать выбор: как проходит голосование на выборах в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В городе отдать свой голос можно на одном из почти двух тысяч избирательных участков.

В России началось голосование на региональных и муниципальных выборах. Оно продлится три дня. Всего выбирают 35 тысяч чиновников всех уровней. В Петербурге работа в самом разгаре. Открыто около двух тысяч избирательных участков- тему продолжит корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский никогда не пропускает выборы и на участок пришел одним из первых.

«Город совершенно фантастичный, погода соответствует городу. Солнце улыбается, и я убежден, что те люди, которые сейчас живут здесь, настоящие петербуржцы, сохранят то, что нам оставили, и преумножат это», — сказал знаменитый актер.

Александр Розенбаум считает участие в выборах обязанностью каждого гражданина, поэтому всегда находит время на посещение участка.

«Я еще с отцом и мамой этим занимаюсь (прихожу на выборы, — Прим. ред.). Мое глубокое убеждение: самое простое — это отсидеться. Я вот голосовал за то, за что потом отвечаю», — говорит народный артист РФ.

Петербург ближайшие три дня выбирает губернатора. В бюллетенях четыре кандидата. Открылись почти две тысячи участков. В некоторых районах проходят и довыборы в Заксобрание. За соблюдением процедуры следят семь тысяч наблюдателей и не меньше камер.

На то, чтобы проголосовать, у избирателей уходит несколько минут, очереди на участке нет. Выборы будут идти в течение 3 дней и каждый может отдать свой голос в удобное время. Участки работают с восьми утра до восьми вечера.

На этот же участок на Таврической из Москвы приехала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Намечены грандиозные планы развития нашего города, и я уверена, что при поддержке петербуржцев все они будут реализованы», — заявила спикер Совфеда.

На Дальнем Востоке участки уже закрылись. Всего в 83-х регионах выбирают 35 тысяч чиновников различных уровней и депутатов. Всего за три дня проголосовать смогут более 57 миллионов человек. В дистанционном электронном голосовании примут участие 25 регионов — в шести из них оно пройдет впервые.

В Кемерове голосуют, по старинке, лично. Участки открыли раньше обычного — в шесть утра, специально для работников завода. Тут работают целые династии и так же дружно приходят на голосование.

В некоторых регионах явка уже высокая — в Севастополе уже 13 процентов, в Курской области около 40. В этих субъектах организовали и досрочное голосование. Напряженная работа сейчас во всех приграничных регионах

«В ряде регионов у нас уже высокая явка, например в Курской области — почти 40%. Почему мы делаем акцент на Курской области? Потому что там, действительно, зашли диверсионные группы, там постоянно с территории Украины прилетают снаряды <…>, поэтому мы приняли с точки зрения безопасности все необходимые меры, в том числе запустили досрочное голосование, чтобы не было скопления людей», — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

На избирательных участках на выборах различного уровня будут работать 170 тысяч наблюдателей. Первые результаты ЦИК может озвучить уже 9 сентября.