Все абсурднее: западным компаниям разрешают игнорировать антироссийские санкции

Фото, видео: 5-tv.ru

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Западные политологи полагают, что «пороха в санкционной пушке» скоро вообще не будет.

Санкции ЕС против России становятся все абсурднее и не соблюдаются даже в самих странах Старого света, об этом пишут в Дании. Журналисты выяснили, что крупные европейские компании одна за другой получают официальные разрешения от своих властей на ведение бизнеса в России — в обход 14-го пакета мер, принятого в июне.

Так, в Дании, например, уже 21 компания получила «зеленый свет». В Швеции разрешение не подчиняться санкциям получили 11 компаний и только одной было отказано, в Финляндии разрешение дали всем заявителям.

А в Германии вообще полностью отменили требование о подаче заявления, здесь все компании практически освобождены от части санкций до 2026 года. Местные политологи теперь рассуждают, какой тогда был смысл во введенных запретах, отмечается в материале. По их словам, «пороха в санкционной пушке скоро вообще не будет».