Пентагон признал провал плана оттянуть российские войска с донецкого участка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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При этом Ллойд Остин отметил, что Киеву стоит перестать надеяться исключительно на зарубежную поддержку.

О том, что вторжение Киева в Курскую область было изначально бессмысленным — похоже, начинают все четче осознавать и на Западе. Об этом сегодня говорили на встрече контактной группы в формате «Рамштайн».

Шеф Пентагона отметил, что Россия активно продвигается на Покровском направлении. И план — оттянуть российские войска с донецкого участка — провалился. При этом Ллойд Остин отметил, что Киеву стоит перестать надеяться исключительно на зарубежную поддержку.

«Украина должна продолжать наращивать производство своего собственного вооружения, большое количество членов Контактной группы уже поддерживают ее в этом. США предусмотрели более чем 200 миллионов долларов на покупку ключевых запчастей, чтобы Украина могла производить БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы», — заявил Остин.

В то же время глава американского минобороны заявил, что Байден сегодня объявит о новом пакете помощи Киеву на 250 миллионов долларов. Но при этом не уточнил, какое именно оружие войдет в этот транш.