Бои в приграничье: морпехи-черноморцы выбивают ВСУ из сел Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Националисты хорошо закрепились, огневые точки устроили едва ли не в каждом доме.

В одном из приграничных районов Курской области уничтожен французский CAESAR. Вот кадры разведывательного дрона: по трассе передвигается самоходная арт-установка ВСУ. Чуть позже боевики оставили ее в ближайшей лесополосе и даже закидали ветками. Но это не помогло. По цели отработала наша артиллерия.

Так же эффективно работают подразделения морской пехоты, зачищая села от боевиков. Эксклюзивные кадры в репортаже Эмиля Тимашева.

Этих кадров еще не было в эфире. Мы впервые показываем освобожденные села Крупец и Спальное у самой границы Курской области

«Это уже Спальное?»

«Да».

«А до фронта сколько?»

«Три километра».

Короткую экскурсию проводит комвзвода морпехов с позывным Ураган. Едем быстро, не сбавляя скорость, останавливаться здесь не рекомендуется.

На скорости сейчас можно проезжать по освобожденным поселкам. Здесь по-прежнему небезопасно. В небе могут быть вражеские «птички», поэтому долго задерживаться нельзя. Но следы работы 810-й бригады здесь повсюду.

Националисты хорошо закрепились, огневые точки устроили едва ли не в каждом доме. Но уже ставшей легендарной 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота прошлась по боевикам как тайфун. Село Крупец отбили за несколько дней.

От самих сел практически ничего не осталось. Всюду выжженная земля, тела уничтоженных боевиков и разбитые дома. Уцелела только небольшая часовня посреди испепеленного поля.

«Противник там практически не окапывался, занимал жилые дома. Все опорные пункты и огневые точки были в домах. Поэтому и пострадали эти населенные пункты», — рассказал Ураган.

В нескольких километрах от села Крупец — поселок Гирьи. Он пострадал меньше всего. Боевики планировали занять и его.

Националисты пытались взять Гирьи нахрапом и прорывались на трех БТРах через железную дорогу. Где именно стояли наши подразделения, они не знали. Поэтому открыли хаотичный огонь по всем зданиями вокруг.

После этого боевики уже не пытались идти в лобовую атаку на этом участке фронта. Понесли большие потери и в живой силе, и в технике.

Хотели закрепиться, чтобы удерживать позиции до того, как подойдет подкрепление из Сумской области. Но 382-й батальон выбил противника и продолжил освобождать территории.