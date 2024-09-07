Рок в городе: в Петербурге стартует фестиваль тяжелой музыки «Кинчев Фест»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

На протяжении двух дней на площадке будут выступать рок-легенды и начинающие музыканты.

В Петербурге — штормовое предупреждение, но к погоде это не имеет никакого отношения. Через несколько часов город накроет волна тяжелого рока. В Северной столице стартует фестиваль «Кинчев Фест» — двухдневный музыкальный марафон, где фанатов ждут встречи с любимыми исполнителями — Вадимом Самойловым, группами «Монгол Шуудан», «Калинов Мост», «Князь» и, конечно, «Алисой». О ритмах, которые объединяют, рассказывает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Остались считанные часы тишины. По всем прогнозам, надвигается штормовая волна рока, ожидаются сорванные голоса, возможны реки слез восторга и радости.

«Кинчев Фест» — это два дня в ритме тяжелой музыки, фестиваль лидера группы «Алиса» Константина Кинчева в третий раз собирает поклонников.

«Ожидаем много народу, ожидаем много музыки, у всех хорошее настроение. Последние теплые денечки ловим. И вообще, в принципе, закрываем фестивальный сезон. То есть это прямо такой хороший финал этого лета», — заявили музыканты группы JANE AIR Антон Лиссов и Сергей Григорьев.

Альтернативные JANE AIR, готический Вадим Самойлов, сказочный «Князь». Дюжина групп точно оставят без сил: F.P.G., «Ермак», «Калинов Мост», «Аффинаж», «От юности моея», «План Ломоносова», «Монгол Шуудан», «Пилот».

«Это уже гремит на всю страну, я считаю, что это один из лучших фестивалей по составу артистов, здесь все яростные рокеры собраны, самые честные, горящие сердцем», — заявил лидер группы «Пилот» Илья «Черт» Кнабенгоф.

Чтобы не перегореть в этом огне музыки и под палящим солнцем, для зрителей — бесплатная вода, зона отдыха, море палаток с самой разной едой и зоны отдыха. Все это монтируется, собирается, фестиваль обретает привычные очертания, готовясь к приему фанатов. А на «Кинчев Фест» традиционно едут поклонники тяжелой музыки из самых разных городов.

Девиз фестиваля — как слоган для семьи — «Мы Вместе». Впервые на концерте «Алисы» Мария побывала 16 лет назад, теперь уже сын вместе с ней едет на фестиваль в Петербург. Туда, где «Нева становится морем».

«Музыка эта для меня является всем. Допингом моим, двигателем моим», — заявила фанатка группы «Алиса» Мария Ворон.

«Группа „Алиса“ мне нравится тем, что в ней чаще всего поется про нашу Русь, что это правильная музыка», — считает фанат «Алисы» Андрей Ворон.

Для гостей фестиваля собрали выставку фотографий Дмитрия Локтева — лучшие кадры с концертов «Алисы» за последние 15 лет. Как есть черно-белые снимки, так есть и красно-черные — под стать цветам коллектива.

Последний шанс — купить последние билеты, чтобы нырнуть с головой в волну музыки. Сотни киловатт качественного звука, свет, экраны и супер лайн-ап. Одна группа будет менять другую практически без заминок — команда фестиваля работает как часы.

«Это не точка, а восклицательный знак в этом прекрасном фестивальном лете. Рок-н-ролльная жизнь, она не имеет каникул, к сожалению, или к счастью», — отметил лидер группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов.

И неугомонный рок-н-ролл все ближе. Как поет «Алиса», скоро наступит пожар. И тут даже друзьям Константина Кинчева за кулисами не устоять.

«Я был на „Алисе“ в качестве зрителя, это было недавно, кстати. На прошлом „Кинчев Фесте“ под сет „Алисы“ я тут „рубился“ просто как малолетний фанат», — рассказали участники группы «Аффинаж» Михаил «Эм» Калинин и Сергей Шиляев.

Главное — сохранить силы и держаться до победного, ведь «Алиса» традиционно завершит двухчасовыми концертами каждый из дней фестиваля.