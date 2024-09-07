Уйдет с молотка: легендарные «Кресты» выставят на продажу

Тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге до конца года выставят на аукцион

Фото, видео: Усманов Замир / ТАСС; 5-tv.ru

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Начальная цена объекта может составить около миллиарда рублей.

Легендарную тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге до конца года выставят на аукцион. Как сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко, начальная цена объекта на торгах может составить около миллиарда рублей.

Комплекс представляет собой два крестообразных пятиэтажных здания, административный корпус с церковью и еще ряд строений. В знаменитой тюрьме в разные годы сидели Иосиф Бродский, Константин Рокоссовский, Лев Гумилев и другие известные заключенные.

«Кресты» официально назывались СИЗО № 1 Управления Федеральной службы судебных приставов (ФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, но последние несколько лет здание не использовали по назначению. В 2017 году в Колпино было завершено строительство нового здания для заключенных — комплекса «Кресты-2», который стал самым крупным в Европе следственным изолятором. На этом фоне старые "Кресты" готовятся к масштабным переменам. Они, скорее всего, станут арт-пространстовм или вообще гостиничным комплексом.

Тюремный комплекс «Кресты» был возведен в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко.