Будем принимать во внимание: Песков об американских СМИ

Песков ответил на вопрос о введении санкций против американских СМИ

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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Россия пристально следит за работой иностранных изданий.

Россия будет тщательно следить за работой американских средств массовой информации (СМИ). С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, правительство РФ пристально наблюдает за материалами, которые публикуют все иностранные СМИ.

Песков отметил, что некоторые издания стараются сохранять баланс в намеках на ситуацию вокруг Украины, а другие совсем не утруждают себя в этом.

«Все эти факторы мы будем принимать во внимание», — ответил Песков на вопрос о том, будут ли введены какие-то санкции в отношении американских СМИ.

Спикер Кремля также объяснил шутку российского президента о «заразительном» смехе кандидата в американские лидеры Камалы Харрис и том, что теперь в России болеют за нее. По словам Пескова, глава РФ просто ответил на вопрос журналиста, но политические вопросы других стран не должны его серьезно волновать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти США предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу за нарушение режима санкций.