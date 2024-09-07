Несмотря на удары по гражданским: Британия передаст Украине ракеты Martlet

Британия анонсировала поставку партии из почти 650 ракет Martlet на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Campino; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первая партия из почти 650 реактивных снарядов ожидается до конца года.

Точно зная, как Украина использует поставляемое Западом оружие — бьет по гражданским — Лондон готовится отправить Киеву еще один пакет военной помощи. Обещают более 650 ракет Marlet на сумму 162 миллиона фунтов стерлингов (более 19 миллиардов рублей).

Сообщение об этом появилось на сайте правительства Великобритании. Первую партию на Украине ожидают до конца года. Ракеты, в том числе, используются в переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК). Их (реактивных снарядов — Прим. ред.) максимальная дальность — до восьми километров.

В заявлении указано, что также Киев получит первую партию заказанных британским правительством артиллерийских снарядов на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов (почти 35 миллиардов рублей).