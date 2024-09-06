Опубликованы кадры избиения отцом Алисы Тепляковой пенсионерки с грудничком

Фото, видео: YouTube / Учимся с Алисой; 5-tv.ru

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Конфликт произошел из-за замечания со стороны пострадавшей.

Опубликованы кадры избиения отцом Алисы Тепляковой пожилой женщины с годовалым ребенком в Москве. Видео с нападением появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На представленных кадрах можно увидеть, как мужчина жестоко избивает пожилую женщину Елену на детской площадке в столице. Согласно данным 5-tv.ru, нападение произошло из-за сделанного матерью замечания – дети Евгения Теплякова закидали годовалого ребенка песком.

Нецензурная брань стала ответом на слова пожилой женщины, причем она попыталась защитить своего ребенка. После этого на Елену напал сам отец семейства, мужчина начал избивать свою жертву, призвав к этому и своих детей.

Помощь Елене оказали вовремя подъехавшие сотрудники полиции, которых она успела вызвать до того, как Евгений отнял у нее телефон. Теперь получившей сотрясение пострадавшей сложно шевелить рукой, у женщины стерто плечо и множество гематом. Важно отметить, что Елена успела снять помои на камеру, подав после заявление в полицию.

Стоит добавить, что Алиса Теплякова получила широкую известность три года. Тогда девочка поступила в МГУ в возрасте восьми лет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о нападении отца Алисы Тепляковой на пожилую женщину с ребенком в Москве. Об инциденте рассказала сама пострадавшая.