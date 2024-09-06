Глухой житель Шебекино погиб в ходе обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Из-за обстрела также началось несколько пожаров в частных домах.

Один мирный житель погиб в результате обстрела Белгородской области со стороны Украины. Трагедия произошла в городе Шебекино. Мужчина находился во дворе своего дома, когда туда прилетел снаряд.

«Я зашла, он лежал уже мертвый. Он глухой был. И он видать где-то не дослышал. И получилось. Я зашла, а он вон там лежит», — рассказала о произошедшем местная жительница.

Кроме того, из-за обстрела началось несколько пожаров. Горели два частных дома, а также большой участок рядом с жилым районом. Огонь потушили прибывшие на место пожарные.