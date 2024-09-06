Песков объяснил шутку Владимира Путина об улыбке Харрис

Фото, видео: Jacquelyn Martin / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москва надеется, что Вашингтон перестанет использовать двусторонние отношения в качестве политического инструмента.

Дела Соединенных Штатов не могут быть и не являются заботой главы российского государства Владимира Путина, однако личность российского лидера выступает неотъемлемой частью политической борьбы в США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимира Путина спросили, кто является его фаворитом в предвыборной гонке на пост американского лидера. Российский президент с иронией заявил, что ранее Москва болела за Джозефа Байдена, но после того, как он добровольно покинул президентскую гонку, то рекомендовал поддерживать свою преемницу, вице-президента Камалу Харрис. Российский лидер также пошутил о «заразительной» улыбке Харрис.

«Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента. Когда его спрашивают о международных делах, он их комментирует», — подчеркнул Песков в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Спикер Кремля также напомнил о словах Путина, произнесенных также в рамках ВЭФ, о том, что США могут перестать использовать двусторонние отношения Москвы и Вашингтона в качестве инструмента политической борьбы.

«То, что и наша страна, и наш президент, наверное, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы Соединенных Штатов — это очевидно», — добавил Песков в ходе общения с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис.