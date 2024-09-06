Долги и просроченный паспорт: певца Mr.Credo подозревают в мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com / Olga Loskutova

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Он взял деньги за выступление на фестивале, а потом отказался посещать его.

Российского певца и композитора Mr. Credo (настоящее имя -Александр Махонин) подозревают в уголовном преступлении. Как сообщил источник 5-tv.ru, артисту может грозить статья о мошенничестве.

Компания Suarg Astana организовала ретрофестиваль, который проходил в городах Казахстана Астана и Алматы. На мероприятие пригласили и Махонина, который дал свое предварительное согласие на выступление и заявил, что ему необходимо заплатить 5,4 миллиона рублей.

Домой к Mr. Credo приехал представитель организации, который передал ему всю сумму. Уточняется, что никаких договоров компания и исполнитель не заключали.

Однако на Suarg Astana Махонин так и не явился. Организаторы потребовали у него деньги, но певец наотрез отказался.

По словам Mr. Credo, у него истек срок действия российского паспорта, поэтому приехать на фестиваль он физически не мог. Деньги он возвращать не собирается из-за того, что компания не стала выполнять райдер артиста.

Выяснилось, что Махонину действительно закрыт выезд из России из-за неуплаты штрафов и долгов.

По факту произошедшего проводится проверка.

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