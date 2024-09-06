Против оперной певицы Марии Максаковой* возбуждено уголовное дело

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка, признанная в России иноагентом, обвиняется в дискредитации целей СВО.

Против оперной певицы и экс-депутата Государственной думы Марии Максаковой* возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Согласно полученной информации, артистка, признанная в России иностранным агентом, обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ.

Следователями установлено, что певица с помощью собственного YouTube-канала дискредитировала цели специальной военной операции по защите Донбасса, а также всячески призывала россиян спонсировать киевских боевиков.

Так, в конечном итоге против Максаковой возбуждено уголовное дело по статье 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» — Прим. ред.). Мера пресечения на данный момент пока не избрана — точное местонахождение певицы не установлено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд оштрафовал оперную певицу Максакову* на 50 тысяч рублей.

* — признана иностранным агентом в России