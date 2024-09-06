Глава Крыма Аксенов проголосовал на выборах парламента Республики
Фото, видео: Telegram / Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым / Aksenov82; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Жители региона выбирают депутатов Государственного Совета Республики и представительных органов муниципальных образований третьего созыва.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов проголосовал на выборах парламента региона и местных органов власти. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
«Голос каждого крымчанина — это вклад в развитие Крыма, в продолжение позитивных преобразований в нашей республике, в обновление власти на всех уровнях», — написал Аксенов.
В день единого голосования в Крыму выбирают депутатов Государственного Совета Республики Крым и представительных органов муниципальных образований третьего созыва.
По мнению губернатора, участие в выборах показывает любовь к своему региону. Он призвал голосовать за победу и за будущее российского Крыма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщила о старте голосования в 83 регионах Российской Федерации. Она также продемонстрировала запуск экранов слежения за ходом голосования на избирательных участках. С 6 по 8 сентября российские граждане имеют возможность проголосовать как за высших должностных лиц, так и за членов региональных законодательных органов. Также в эти даты пройдут выборы депутатов Госдумы.