Глава Крыма Аксенов проголосовал на выборах парламента Республики

Фото, видео: Telegram / Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым / Aksenov82; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жители региона выбирают депутатов Государственного Совета Республики и представительных органов муниципальных образований третьего созыва.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов проголосовал на выборах парламента региона и местных органов власти. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Голос каждого крымчанина — это вклад в развитие Крыма, в продолжение позитивных преобразований в нашей республике, в обновление власти на всех уровнях», — написал Аксенов.

В день единого голосования в Крыму выбирают депутатов Государственного Совета Республики Крым и представительных органов муниципальных образований третьего созыва.

По мнению губернатора, участие в выборах показывает любовь к своему региону. Он призвал голосовать за победу и за будущее российского Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщила о старте голосования в 83 регионах Российской Федерации. Она также продемонстрировала запуск экранов слежения за ходом голосования на избирательных участках. С 6 по 8 сентября российские граждане имеют возможность проголосовать как за высших должностных лиц, так и за членов региональных законодательных органов. Также в эти даты пройдут выборы депутатов Госдумы.