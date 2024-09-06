Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson

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Белый дом связал кандидата от республиканцев с тремя разными странами.

Штаб Демократической партии обвинил кандидата в президенты США Дональда Трампа в сговоре с тремя странами — включая Россию. В то же время Хантер Байден признался в неуплате налогов за два месяца до выборов. Об этом пишет EADaily со ссылкой на мнение политолога Малека Дудакова.

«Ну и напоследок Трамп еще сговорился и с Россией!» — указал эксперт.

Политолог пояснил, что штаб Камалы Харрис обнаружил связь между Трампом и Саудовской Аравией. Речь идет о подъеме цен на топливо в США из-за уменьшения добычи нефти Эр-Риядом. Причем незадолго до выборов в США демократы также указали на связь кандидата от республиканцев с премьером Израиля. Имеется в виду заблокированная сделка как по прекращению конфликта в секторе Газа, так и по освобождению американских пленных.

По мнению Дудакова, подобные ходы демократов связаны с тем, что они попытались заставить работать эти факторы на себя. Утверждением о сговоре с Россией штаб Харрис стремился выдвинуть на первый план из-за полураспада фронта в Донбассе. Признание же сына президента США Хантера Байдена в неуплате налогов также связано с попытками выделиться на фоне выборов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, по каким пунктам Хантер Байден признал вину в неуплате налогов.