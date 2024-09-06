Предостерегли об опасности: сборная РФ по футболу может попасть под тайфун «Яги»

На Ханой, где сейчас находится Сборная России, надвигается тайфун «Яги»

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Китае из-за приближения стихии уже эвакуировали более 400 тысяч человек.

На вьетнамскую столицу Ханой, где сейчас находится сборная России по футболу, надвигается тайфун «Яги». Эксклюзивные кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Сборная России встретится с Таиландом 7 сентября в Ханое, игра стартует в 16:00 по московскому времени. 5 сентября россияне обыграли Вьетнам со счетом 3:0.

В настоящий момент на Ханой надвигается супертайфун «Яги». Его называют самым сильным тайфуном за минувшие десять лет. В китайской провинции Хайнань уже эвакуировали около 420 000 человек из-за приближения стихийного бедствия.

По информации корреспондента «Спорт-Экспресс», «Яги» не нанесет никакого вреда. Однако сотрудники российского посольства во Вьетнаме предостерегли граждан России о возможной опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как выглядит выставленный на продажу дом футболиста Андрея Аршавина.