Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования в Атриуме ЦИК

Фото, видео: Telegram / Информационный канал ЦИК России / cikrossii; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С 6 по 8 сентября в России проходит единый день голосования.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в Атриуме ЦИК. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Здесь будет отображаться явка. Да, пожалуйста, запустите, давайте. Поскольку у нас 11 часовых поясов, …явка у нас отличается — там, где раньше началось голосование — там больше», — уточнила Памфилова в беседе с журналистами.

С 6 по 8 сентября, в единый день голосования 2024 года, проходит порядка четырех тысяч избирательных кампаний в 83 российских регионах. Избиратели голосуют как за высших должностных лиц, так и за членов региональных законодательных органов.

К тому же, в эти дни будут выбраны главы административных центров Абакан и городского округа Анадырь.

Граждане России также имеют возможность проголосовать за кандидатов на посты депутатов Государственной думы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российского государства Владимир Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ».