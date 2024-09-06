Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования в Атриуме ЦИК
Фото, видео: Telegram / Информационный канал ЦИК России / cikrossii; 5-tv.ru
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С 6 по 8 сентября в России проходит единый день голосования.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова запустила экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в Атриуме ЦИК. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Здесь будет отображаться явка. Да, пожалуйста, запустите, давайте. Поскольку у нас 11 часовых поясов, …явка у нас отличается — там, где раньше началось голосование — там больше», — уточнила Памфилова в беседе с журналистами.
С 6 по 8 сентября, в единый день голосования 2024 года, проходит порядка четырех тысяч избирательных кампаний в 83 российских регионах. Избиратели голосуют как за высших должностных лиц, так и за членов региональных законодательных органов.
К тому же, в эти дни будут выбраны главы административных центров Абакан и городского округа Анадырь.
Граждане России также имеют возможность проголосовать за кандидатов на посты депутатов Государственной думы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российского государства Владимир Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ».