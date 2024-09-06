Лидер мусульманского мира: какие тайные намеки Западу в своих речах делает Эрдоган

Турция открыто заявила Западу, что не намерена придерживаться курса ЕС и НАТО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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По мнению лидера Турции, страна не сможет достичь желаемого, придерживаясь только западного курса.

Как сообщили источники международного агентства Bloomberg, 2 сентября Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Позже эту информацию подтвердил еще ряд источников. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время часто намекает Западу в своих выступлениях, что страна не намерена строго следовать курсам Североатлантического альянса и Европейского союза. Все самые интересные части из речей Эрдогана собрал портал Edaily.

Так, 26 августа президент выступил с речью на праздновании победы в битве при Манцикерте в Национальном парке Малазгирт.

«Самый важный шаг в процессе, ведущем к завоеванию Стамбула, был сделан в Манцикерте. Победа при Манцикерте также стала стратегическим поворотным моментом, проложившим путь к завоеванию Аль-Кудса (Иерусалима — Прим.ред.). Здесь следует подчеркнуть, что Манцикерт — это победа турок», — провозгласил Эрдоган.

По мнению автора статьи, таким образом президент обозначил, что, несмотря на тесные отношения с США и странами Евросоюза, Турция считает себя лидером исламского мира, а Палестину — лишь сферой своего влияния.

В преддверии начала нового учебного года, 31 августа, турецкий лидер принял участие в церемонии вручения дипломов в Военно-морском колледже в Стамбуле.

«Мы не обязаны делать выбор между Европейским союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, как утверждают некоторые. Наоборот, мы должны улучшать наши отношения как с этими, так и с другими организациями на взаимовыгодной основе. Мы всегда действовали с таким пониманием на протяжении последних 22 лет», — заявил президент Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что если страна полностью развернется в сторону Запада, то никогда не сможет достичь своих целей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган разворачивает Турцию к сотрудничеству с БРИКС.