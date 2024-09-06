Кулеба покинул пост главы МИД Украины не по собственному желанию

Фото: Thomas Trutschel / ТАСС

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Вероятнее всего, написать заявление об отставке его заставили.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который 4 сентября ушел в отставку, не хотел покидать свой пост. Об этом сообщает издание «Общественное».

«Выглядит так, будто Кулебу взяли в заложники или заставили написать это заявление, которое, наверное, не является совсем самостоятельным решением», — отметила депутат Верховной рады Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

По словам парламентария, ни сам Кулеба, ни президент* Украины Владимир Зеленский толком не прокомментировали причину отставки.

По словам источника издания в рядах европейских дипломатов, отставка с должности главы МИД не была собственным желанием Кулебы. Он был уволен.

«Общественное» также сообщало, что киевский режим был недоволен работой Кулебы на посту главы внешнеполитического ведомства. У дипломата «не хватало энергии», чтобы отрабатывать бесперебойной привлечение помощи от западных партнеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Захарова предложила главам МИД стран НАТО равняться на Кулебу.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.