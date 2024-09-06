Демонтаж истории: севший на поле под Новосибирском самолет разберут на части

Севший на поле под Новосибирском самолет разберут на части

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Николаев; 5-tv.ru

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Инцидент произошел в сентябре прошлого года — экипаж спас всех пассажиров.

Экстренно севший на пшеничное поле в Новосибирской области самолет «Уральский авиалиний» — начали демонтировать. Завершить разбор планируют к декабрю этого года, о чем сообщили в пресс-службе авиакомпании. Актуальные кадры состояния Airbus 320 есть в распоряжении 5-tv.ru.

«Работы будут вестись поэтапно, в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента», — указала представитель авиакомпании Вера Гасникова.

Она пояснила, что отдельные детали самолета проверят повторно, чтобы использовать в дальнейшем. Гасникова добавила, что поврежденные элементы Airbus 320 также будут отремонтированы, а демонтаж завершится в декабре 2024 года.

Экстренная посадка гражданского самолета произошла 12 сентября прошлого года, тогда на борту Airbus 320 «Уральских авиалиний» находилось 159 пассажиров. Воздушное судно летело из Сочи в Омск, когда он подал сигнал тревоги и пропал с радаров.

Экипажу удалось удачно посадить самолет на пшеничном поле в районе села Каменки в Новосибирской области — в результате посадки никто не пострадал. Основная версия произошедшего — отказ гидравлики.

Согласно заключению Росавиации, вынужденная посадка произошла из-за ошибок экипажа, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром.

Ранее 5-tv.ru писал, что посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот ушел из «Уральских авиалиний».