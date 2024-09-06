За считанные минуты: ВС РФ нашли самое слабое место у дрона ВСУ «Баба-яга»

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Практически все БПЛА, которые используют ВСУ, — иностранные.

Бойцы российской армии сбивают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за считанные минуты. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев.

«Все это быстро. Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем», — объяснил Деев.

По его словам, с момента обнаружения вражеского БПЛА до момента, когда его сбивают, проходят минуты.

Командир отметил, что один из самых опасных украинских беспилотников — «Баба-яга». Устройство имеет шесть винтов, несет хорошие заряды, начиная от миномета, заканчивая противотанковыми минами. Деев подчеркнул, что сбивать эти дроны сложно.

Летает «Баба-яга» только ночью. Уничтожить его без прибора ночного видения и вовсе невозможно.

Деев также отметил, что основная масса вражеских дронов, которые сбивают российские бойцы — западные. На них указаны маркировки на иностранном языке.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых ВС РФ отработали «Градом» по пункту управления дронами ВСУ.