Лавров: заявления Украины в адрес третьих стран и их отношений с РФ — хамство

Фото: www.globallookpress.com / Johannes Neudecker

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Сергей Лавров указал и на двойные стандарты, которые пропагандирует МУС.

Заявления официальных лиц киевского режима в адрес третьих стран по поводу отношений с Россией иначе как хамством назвать нельзя. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для РБК.

Министр имел в виду недавнее выступление официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который назвал тяжелым ударом по правосудию отказ Монголии арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Помимо этого, Тихий пригрозил монгольскому правительству некими последствиями.

Лавров напомнил, что после визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди украинский лидер* Владимир Зеленский заявил, что глава индийского правительства нанес удар по усилиям урегулирования.

«Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это», — указал Лавров.

Глава МИД России также обратил внимание на двойные стандарты МУС. Объявив ордер на арест главы российского государства Владимира Путина, они совершенно забыли о кровавых событиях в Афганистане, которые устроили США, и о бомбардировках мирных жителей Палестины, до сих пор производимых Израилем.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Сергея Лаврова о переговорах между Москвой и Киевом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.