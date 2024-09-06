«Это большая ошибка»: Черниговская об отказе строить планы на 15 лет вперед

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Специалист также указала на проблему современной молодежи.

Люди совершают большую ошибку, когда не строят планы на 15 лет вперед. Ограничивать горизонт планирования на пару лет — неверное решение. Об этом в беседе с KP.RU рассказала нейроученый, профессор Татьяна Черниговская.

«А что будет через 15 лет? Никто не строит длинные планы. И это большая ошибка», — заявила ученый.

Специалист указала на мнение декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, который назвал «беду России» — привязку только к коротким планам. Черниговская также добавила, что сейчас молодежь впитывает много информации, но при этом не погружается в нее достаточно глубоко.

Среди прочего, нейроученый уверена, что молодому поколению важно учиться различным вещам с малых лет, например, музыке. Черниговская подчеркнула, что в этом случае не столь важен полученный опыт, сколько настройка при этом нейронных связей. Обучение новым вещам позволят избежать болезней, которые застают людей в старости, заключила Черниговская.

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