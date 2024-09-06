«Я так счастлива»: Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / mariapoga_; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многодетная мама заранее «договорилась» с малышом.

Знаменитая блогер Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз — на свет 5 сентября появился прекрасный малыш. Пол ребенка знаменитость пока не разглашает, однако с удовольствием в личном блоге делится с подписчиками подробностями родов.

«Дорогие мои, я так счастлива, что просто не нахожу подходящих слов, чтобы передать все свои эмоции», — написала она на своей странице в социальной сети.

Погребняк отметила, что это был необыкновенный день, который обязательно останется в ее памяти навсегда. С малышом она заранее «договорилась» — «просила» ребенка немного подождать и появиться на свет именно 5 сентября.

«Вчера утром начались незначительные схватки, что дало мне время спокойно собраться. Я основательно готовилась к встрече с четвертым чудом!» — порадовалась Мария.

Уже в больнице схватки постепенно становились сильнее. Немного подождав, блогер попросила врачей сделать ей эпидуральную анестезию. Малыш родился в 14:38.

Знаменитость от всей души поблагодарила персонал больницы за заботу и прекрасную работу, а подписчикам пообещала чуть позже поделиться фотографиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная Погребняк нарушила ПДД на 120 тысяч рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ