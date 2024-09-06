Захарова: жестокость японцев в войне с Китаем схожа с украинскими коллаборационистами

Фото: © РИА Новости / Виктор Темин

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Солдаты Страны восходящего солнца во Второй мировой пытали людей ради удовольствия.

В годы Второй мировой войны японские военные проявляли нечеловеческую жестокость по отношению к китайским гражданам во время оккупации Китая. Их злодеяния сравнимы со зверством западно-украинских коллаборационистов. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в беседе с изданием aif.ru в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Вот полицаи так себя вели, Прибалтика, Западная Украина сопоставимы по жестокости были с японскими милитаристами», — заявила она.

Захарова вспоминала, как будучи школьницей, посещала музеи, посвященные японо-китайской войне 1937–1945 годов, и была шокирована увиденным. По ее словам, представители милитаристской Японии проявляли «нечеловеческую жестокость» с использованием различных технологий и химикатов.

Захарова добавила, что в нацистской Германии в концлагерях проводились чудовищные эксперименты над заключенными для неких «научных» изысканий. А японцы совершали зверства, чтобы получить удовольствие от чужих страданий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Захарова уличила Германию в восхвалении нацистов.