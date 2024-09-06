«Силы воли не хватило»: Слава раскрыла правду о своем похудении

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Исполнительница не смогла избавиться от лишних килограммов самостоятельно.

Знаменитая певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, использовала российский аналог «Оземпика» — нашумевшего средства для похудения, вызывающего страшные побочные эффекты. Откровениями артистки со дня рождения «Русского Радио» делится StarHit.

Сперва «Оземпик» предназначался для лечения диабета, однако со временем его также начали употреблять все желающие избавиться от лишнего веса. Чудодейственное лекарство снижает чувство голода и активно борется с килограммами.

Воспользовалась волшебным средством и исполнительница — только вот предпочла она отечественный аналог.

«Он мне очень хорошо помог. Я сейчас не рекламирую ничего. Я все обсудила с врачом. У самой у меня силы воли не хватило», — сказала Слава.

Она также отметила, что препарат действительно вызывает побочные эффекты. Так, у певицы сильно ухудшается настроение, а также чувствуется слабость после приема лекарства.

«Но когда ты смотришь на себя в зеркало, вся депрессия уходит! Я все-таки считаю, что лучше, когда ты худенькая», — уверена артистка.

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