Инвестиции в будущее: как обзавестись пассивным доходом на пенсии

Экономист Лобода: в 35 лет стоит задуматься о приумножении накопленных денег

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Уже в 35 лет следует задуматься о своем финансовом благополучии в старости.

В возрасте 35-40 лет необходимо задуматься о приумножении накопленных денег, чтобы обеспечить свое финансовое благополучие в старости. Об этом сообщил экономист Андрей Лобода в разговоре с Газета.ру.

По словам специалиста, размер социальной пенсии в России более 25 лет отстает от уровня советской пенсии.

«Конечно, можно сваливать свое финансовое благополучие в старости на слабый и постоянно падающий рубль, проблемы бюджета и геоэкономическую напряженность. Однако в 35-40 лет стоит задуматься о приумножении сбережений в долгосрочном периоде», — сказал Лобода.

Эксперт считает, что людям со средним и высоким доходом следует вкладывать около 15% от заработка в акции российских первоклассных компаний.

Кроме того, благодаря принятию закона о развитии майнинга появится «единственный рублевый инвестиционный инструмент, результат которого оценивается в долларах».

Лобода считает, что рубль станет привлекательнее для долгосрочных инвестиций после введения политики сильного рубля. Он также подчеркнул важность инвестирования в образование и здоровье, так как они формируют человеческий капитал, позволяющий зарабатывать больше с течением времени.

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