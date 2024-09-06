Стоит ли оно того? В чем главная опасность пельменей

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Это блюдо не такое безобидное, как может показаться.

Поедание большого количества пельменей может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу. Об этом рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров для Газета.ру.

По его словам, важно изучить состав продуктов для этого блюда. Мясо должно быть качественным, а тесто — из качественной муки и без избыточного количества жиров или сахара.

«Пельмени обычно содержат мясо, что обеспечивает белок, а также углеводы из теста. Однако важно, чтобы они были приготовлены из качественных ингредиентов и не содержали лишних добавок», — объяснил он.

Пельмени — прекрасное блюдо, однако употреблять его стоит не чаще одного-двух раз в неделю независимо от качества его ингредиентов.

Кроме того, стоит разнообразить свой рацион и сочетать подобные блюда с различного вида овощами, фруктами, злаками и другие источниками белка.

Пельмени могут хорошо дополнять ваше меню на день, но они не должны стать его главной частью, подчеркивает специалист.

Если соблюдать эти правила, то блюдо можно смело использовать и в детском рационе.

«Для составления оптимального рациона для детей рекомендуется всегда консультироваться с врачом или диетологом», — добавил Быстров.

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