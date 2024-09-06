Стоит ли оно того? В чем главная опасность пельменей
Доцент Быстров: употреблять пельмени можно один-два раза в неделю
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Это блюдо не такое безобидное, как может показаться.
Поедание большого количества пельменей может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу. Об этом рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров для Газета.ру.
По его словам, важно изучить состав продуктов для этого блюда. Мясо должно быть качественным, а тесто — из качественной муки и без избыточного количества жиров или сахара.
«Пельмени обычно содержат мясо, что обеспечивает белок, а также углеводы из теста. Однако важно, чтобы они были приготовлены из качественных ингредиентов и не содержали лишних добавок», — объяснил он.
Пельмени — прекрасное блюдо, однако употреблять его стоит не чаще одного-двух раз в неделю независимо от качества его ингредиентов.
Кроме того, стоит разнообразить свой рацион и сочетать подобные блюда с различного вида овощами, фруктами, злаками и другие источниками белка.
Пельмени могут хорошо дополнять ваше меню на день, но они не должны стать его главной частью, подчеркивает специалист.
Если соблюдать эти правила, то блюдо можно смело использовать и в детском рационе.
«Для составления оптимального рациона для детей рекомендуется всегда консультироваться с врачом или диетологом», — добавил Быстров.
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