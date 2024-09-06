«Вне терпимости»: Захарова о примирении со спонсирующими Киев спортсменами
Захарова: к спонсирующим Киев спортсменам не может быть терпимости
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Она также указала людей, к которым стоит относиться иначе.
Спонсирующие киевский режим и участвующие в соревнованиях спортсмены не достойны терпимости — они связали себя с убийствами мирных граждан. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
«Здесь абсолютно это вообще вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», — приводит ТАСС слова дипломата.
Захарова подчеркнула, что примирительного тона с подобными людьми быть не должно. При этом она добавила, что такого отношения не заслуживают те, кто просто занимается спортом. То есть не отождествляет себя с киевским режимом и не спонсирует его.
Дипломат пояснила, что те средства в итоге идут на убийство мирных граждан, детей, а также разрушение не военной инфраструктуры регионов России.
Важно отметить, что неделю назад экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев призвал к убийству мирных жителей Курской области. Причем в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru мама спортсмена призналась, что давно перестала общаться с сыном.
Стоит добавить, что в Следственном комитете РФ также заявили, что в отношении Алиева возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России.