«Нельзя предавать свою страну»: звезда «Универа» Гаврилов рассказал о патриотизме
Актер Алексей Гаврилов: граждане России должны оставаться с родной страной
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сегодня Родине необходима поддержка — важно трудиться на благо государства.
Каждый гражданин России должен оставаться со своей родной страной — ни в коем случае нельзя предавать Родину, бросать ее на произвол судьбы и бежать туда, где тебя совсем не ждут. Таким мнением в беседе с журналом Trendspeople поделился актер и общественный деятель Алексей Гаврилов.
Звезда сериала «Универ» всегда интересовался политикой и стремился послужить на благо государству, мечтал стать настоящим патриотом. Так, сегодня Гаврилов уверен: всегда необходимо выбирать Отечество.
«Всегда нужно оставаться с обществом в России. Особенно сейчас во времена СВО. Нельзя предавать свою страну, нельзя предавать русский народ, нельзя уезжать на Запад. Нельзя искать лучшей жизни там. Нужно здесь оставаться, преобразовать здесь страну», — считает актер.
По его мнению, сейчас граждане РФ должны делать все возможное, чтобы преобразовывать свою страну. Государство сегодня имеет невероятный шанс навсегда попрощаться с западными идеологиями и «выстроить свою самобытную и суверенную культуру».
Алексей Гаврилов также подчеркнул, что Россия всегда будет оставаться тем местом, где росли его предки, деды и отцы.
«Я говорю на русском языке — это самый красивый язык в мире. Уникальный, неповторимый, настолько многообразный, чудесный, что я всегда буду с Россией, буду ее любить и всех к этому призываю», — сказал артист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Универа» Гаврилов рассказал о заветной мечте.