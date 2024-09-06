«Нельзя предавать свою страну»: звезда «Универа» Гаврилов рассказал о патриотизме

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Сегодня Родине необходима поддержка — важно трудиться на благо государства.

Каждый гражданин России должен оставаться со своей родной страной — ни в коем случае нельзя предавать Родину, бросать ее на произвол судьбы и бежать туда, где тебя совсем не ждут. Таким мнением в беседе с журналом Trendspeople поделился актер и общественный деятель Алексей Гаврилов.

Звезда сериала «Универ» всегда интересовался политикой и стремился послужить на благо государству, мечтал стать настоящим патриотом. Так, сегодня Гаврилов уверен: всегда необходимо выбирать Отечество.

«Всегда нужно оставаться с обществом в России. Особенно сейчас во времена СВО. Нельзя предавать свою страну, нельзя предавать русский народ, нельзя уезжать на Запад. Нельзя искать лучшей жизни там. Нужно здесь оставаться, преобразовать здесь страну», — считает актер.

По его мнению, сейчас граждане РФ должны делать все возможное, чтобы преобразовывать свою страну. Государство сегодня имеет невероятный шанс навсегда попрощаться с западными идеологиями и «выстроить свою самобытную и суверенную культуру».

Алексей Гаврилов также подчеркнул, что Россия всегда будет оставаться тем местом, где росли его предки, деды и отцы.

«Я говорю на русском языке — это самый красивый язык в мире. Уникальный, неповторимый, настолько многообразный, чудесный, что я всегда буду с Россией, буду ее любить и всех к этому призываю», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Универа» Гаврилов рассказал о заветной мечте.