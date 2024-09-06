«Настоящая любовь»: Уколова высказалась об уходе Апиной из «Комбинации»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певица покинула легендарный коллектив в 1991 году.

Актриса Анастасия Уколова заявила, что звезда группы «Комбинация» Алена Апина покинула коллектив ради настоящей любви. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Комбинация».

Сама Апина ранее признавалась, что ушла из группы в 1991 году из-за замужества с продюсером Александром Иратовым. У коллектива был плотный гастрольный график, а девушке не хотелось расставаться с любимым мужчиной.

Уколова поддержала певицу в ее выборе и подчеркнула, что совмещать семью и профессию певицы практически невозможно.

«Этот уход про любовь. Каждая девочка мечтает о большой любви. И, когда она ее встречает, у кого-то получается совместить ее с семьей. Но, если ты артистка, это практически невозможно. Я как мама и жена понимаю, как это трудно быть артистом, быть на съемках, стараться быть первой, лучшей и при этом любить, отдавать человеку свои силы и энергию», — считает актриса.

В Москве прошла премьера сериала «Комбинация» — о суперпопулярной в 1990-е женской группе из Саратова. Роли солисток коллектива Алены Апиной и Татьяны Ивановой в молодости в фильме исполнили актрисы Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина.

Также в картине заняты Павел Прилучный, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Появилась в сериале и 60-летняя Апина, которая исполнила роль преподавателя консерватории.

Создатели картины не стали экономить на достоверности и организовали съемки в тех местах, где когда-то действительно образовалась знаменитая группа и были записаны ее первые хиты.

Зрители увидят в сериале исторический центр Саратова, площадь Кирова, стадион «Динамо», консерваторию, а также ротонду на набережной Волги, которая появилась в клипе «Белый вечер».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что потратила первый гонорар солистка «Комбинации» Иванова.