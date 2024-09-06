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Представитель Кремля подчеркнул, что должны быть достигнуты изначально поставленные цели.

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится после обеспечения безопасности будущих поколений. Об этом рассказал в интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля пояснил, что все они выступают целями, которые были поставлены еще в самом начале СВО. При этом Песков не назвал конкретные временные рамки ее окончания, хотя указал на важность быстроты достижения целей.

Важно отметить, что Владимир Путин во время ВЭФ во Владивостоке указал на желание Запада добиться стратегического поражения России. В частности, элита США, Великобритании и их союзников решили, что получится поставить РФ на колени и добиться целей, которых не могли достичь десятилетиями.

Спецоперация на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал про условия достижения мирного урегулирования конфликта на Украине и диалоге с Западом.