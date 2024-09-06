Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Композитор долгое время скрывал, что создавал эстрадные песни.

Для композитора Виталия Окорокова поп-группа «Комбинация» значила куда больше, чем просто личный проект. Это была его молодость, а также жизнь и смерть его лучшего друга, продюсера Александра Шишинина, с которым он создал музыкальный коллектив.

Окороков посетил закрытый показ первых эпизодов одноименного сериала в столичном кинотеатре «Октябрь». И поделился с корреспондентами 5-tv.ru о своих чувствах в этот день.

«Комбинация» — это и жизнь, и смерть моего лучшего друга. Это и горе, и радость. Это все. Это моя юность и мое наказание, и счастье. «Комбинация» — это все», — сказал.

Именно эта группа стала для Окорокова и Шишинина связующим звеном. Они познакомились в 1988 году в Саратове, где был рок-клуб. Александр продвигал свою группу, организовывал рок-фестивали. И на одном мероприятии присутствовал Окороков в качестве жюри.

Потом Шишинин предложил создать женскую группу, которая бы стала такой же популярной, как и «Мираж». Композитор согласился и пригласил певицу Алену Апину принять участие, а продюсер привел Татьяну Иванову. Постепенно к коллективу стали присоединяться и другие участницы.

Изначально группа должна была называться «Анжелика», но позже Шишинин переименовал ее в «Комбинацию». Так как при создании песен использовалось несколько музыкальных стилей.

Никто тогда о деньгах не думал. И все начиналось с небольших выступлений, но уже с 1990 года их музыка звучала из-под каждого магнитофона в России. Одни из самых известных песен были Russian Girls, American Boy, «Бухгалтер», «Не забывай», «Вишневая девятка» и другие.

Несмотря на популярность, Окороков скрывал, что является автором хитов «Комбинации». Потому что учился в консерватории и проходил стажировку у народного артиста СССР Тихона Хренникова. Оказывается, в те времена считалось неприличным, что композитор вместо квартетов и опер пишет эстрадные песни.

Когда выяснилось, что за хитами стоял Окороков, то ему пришлось столкнуться со шквалом критики. Не все признавали популярность «Комбинации».

Примечательно то, что во время премьеры на композиторе красовалась яркая рубашка с ломтиками колбасы, что отсылало на одну из популярных песен группы «Два кусочека колбаски». Ее очень долго не выпускали, потому что она считалась аморальной.

По словам Окорокова, этот сериал стал одной большой ностальгией по его годам, когда проект только создавался. Также это отличная возможность познакомить молодое поколение с хитами прошлых лет.

«Мне приятно, что поколение 30-летних сейчас открывает для себя эту музыку. Я был удивлен. Как в свое время и моя жена, моя племянница. Они слушали эти песни и не думали, что они будут популярные», — подчеркнул Окороков.

К сожалению, «Комбинация» — это не только ностальгия, но и большая трагедия для композитора. В 1993 году Александра Шишинина зарезали в подъезде его дома. Убийство тогда не раскрыли. Некоторые знакомые продюсера уверены, что причиной стали деньги, которые тот получал благодаря группе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, на что потратила первый гонорар солистка «Комбинации» Татьяна Иванова.