Секрет «заразительного смеха»: Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис

Фото: Reuters / Brendan McDermid

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Российский лидер сделал ироничное замечание во время ВЭФ-2024.

Ироничное замечание президента России Владимира Путина в поддержку вице-президента США Камалы Харрис смутило кандидата от республиканцев — Дональда Трампа. Об этом бывший американский лидер рассказал во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, передает ТАСС.

«Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — растерянно сказал Трамп.

Кандидат от Республиканской партии на грядущих выборах в США также признался, что не знает, как ему следует ответить на слова Путина.

Речь идет о заявлении российского лидера, которое он сделал во время Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке. Путин иронично заметил, что до Харрис «фаворитом» Москвы был действующий президент США Джо Байден, но теперь выбор пал на нового кандидата от Демократической партии.

«Она так заразительно смеется, что это говорит, что у нее все хорошо», — отметил тогда Путин.

Важно отметить, что тогда российский лидер пояснил, что в итоге выбор стоит за американским народом и Москва будет его уважать.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, как в прошлом месяце Трамп набрал 73,2% голосов и победил Харрис на президентских «выборах» в соцсети предпринимателя Илона Маска.