«В облаке не найдешь»: что на самом деле из себя представляет криптовалюта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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В настоящее время платежные системы, основанные на блокчейне, набирают все большую популярность.

К криптовалютам стоит относиться с осторожностью — подобные системы являются финансовыми суррогатами, а не «реальными деньгами». Таким мнением с 5-tv.ru поделился советник президента РФ Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

Некоторые убеждены, что криптовалюта может стать объединяющим началом экономик государств, упростив многие задачи финансового характера. Однако, как отметил эксперт, полностью доверять таким платежным системам, в том числе и блокчейну, не следует.

«Еще никто не построил завод, фабрику, детский сад, бассейн, не начал выращивать зерно за счет блокчейна, за счет этих криптовалют», — подчеркнул специалист.

По словам Антона Кобякова, у подобных финансовых суррогатов существует лимит. Так, в настоящее время биткойн использовал свой потенциал роста на 93-94%.

«Он, конечно, может расти, но в одночасье может куда-то деться, и потом в облаке его не найдешь. И даже клад не оставишь, и даже будущим поколениям это не оставишь», — считает наш собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей.