Коробочка с сюрпризом: раскрыт заработок мошенников на лотереи с фейком Бузовой

«Известия»: мошенники заработали более 81 миллионов на схеме на онлайн-лотереях

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Секрет схемы аферистов связан с конвертацией валют.

Россияне лишились более 81 миллионов рублей на мошеннической схеме с онлайн-лотереей, где нужно выбирать коробочки с призом. Подобный доход аферисты получают только за один год. Об этом «Известиям» рассказали в одной из компаний, которая занимается кибербезопасностью.

«Не все партнерские программы ведут открытую статистику по украденным средствам, но ущерб, скорее всего, можно оценивать в сотни миллионов рублей в год», — заявил аналитик компании Евгений Егоров.

Мошенники полагаются на доверие пользователей к популярным блогерам и звездам, например, к певице Ольге Бузовой. Желание людей заработать также оказалось немаловажным фактором, отметили эксперты кибербезопасности. Отмечается, что аферисты порой использую старые записи со стримов знаменитостей.

Секрет мошеннической схемы с коробочками кроется в получении денежного выигрыша. «Любимцу фортуны» предлагают ввести данные банковской карты, но затем сайт показывает ошибку и пишет, что нужно оплатить конвертацию — из валюты в рубли. Она начинается с 638 рублей, повышаясь в последующие разы.

Итог — жертва схемы не получает выигрыша, лишается денег, а вишенкой на торте выступают частично скомпрометированные данные банковской карты.

Ране 5-tv.ru писал, как россиянам назвали две самые опасные схемы мошенничества для кражи денег с карт.