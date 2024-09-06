«Киберфашизм»: кто стоит за арестом Павла Дурова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Задержание основателя Telegram не является инициативой Франции.

Решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова исходило не от Франции, а от служб США. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Все же понимают, что была не инициатива Франции и нет никакой в общем-то «независимой Франции», — отметил Кобяков.

По его словам, у этой операции есть американские истоки. И такое давление со стороны Запада он охарактеризовал как киберфашизм.

«Обычный фашизм, с которым мы сталкиваемся с 1939 года, обретает теперь дополнительное слово с приставкой киберфашизм», — прокомментировал советник РФ.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Суд предъявил ему обвинения по пяти пунктам, после чего предприниматель был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин высказался о действиях Франции в ситуации с Павлом Дуровым.