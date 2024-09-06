Семья на контроле: вскрылись новые детали убийства многодетной мамой сожителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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На расправу с мужчиной Оксану Гончарову подтолкнули 15 лет адской жизни с ним.

Многодетная мать Оксана Гончарова, которую осудили на семь лет за убийство сожителя, а также лишили родительских прав на двух несовершеннолетних детей, была на контроле у социальных служб. Об этом изданию aif.ru рассказал источник.

Гончарова приехала в Москву из Волгоградской области. На тот момент у нее уже был сын Петр. В столице женщина встретила Александра Самусева. Чувства оказались настолько сильными, что она даже закрыла глаза на судимость мужчины. Поначалу все складывалось хорошо, но спустя год Самусев избил любимую. Тогда он сломал ей ребро, а после просил прощения. Гончарова простила, родила двух сыновей от него: Матвея и Арсения. Но это не помогло наладить отношения.

Несмотря на совместно прожитые 15 лет, женщина с трудом могла вспомнить по-настоящему счастливые дни с Самусевым. Он регулярно выпивал, ее избивал. Сломал все ребра. Гончарова подавала заявления в полицию на абьюзера, а потом забирала.

В тот роковой день два года назад она оказалась рядом с сожителем и его другом. Мужчины выпивали, Гончарова тоже. Затем произошла ссора. По традиции Самусев полез на жену с кулаками, пустил в дело попавшиеся под руку ножницы. Гончаровой удалось их выхватить и несколько раз ударить им Самусева, попав в яремную вену. Ранение оказалось смертельным.

Позже выяснилось, семья долгое время находилась на контроле у социальных служб. В конце лета Гончарову осудили. Теперь ближайшие семь лет она проведет вдали от детей и привычной жизни.

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