Кинорежиссер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Деятель искусства уже находится под домашним арестом. Теперь ему изменили меру пресечения.

Кинорежиссер и продюсер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В связи с этим Замоскворецкий районный суд Москвы изменил ему меру пресечения. Теперь вместо домашнего ареста ему запрещены определенные действия. Детали дела не раскрываются.

К слову, Петрухин возглавляет компанию «Русская Фильм Группа». Несколько лет назад Фонд кино подал два иска против организации из-за неисполнения обязательств по двум фильмам: «Тайна печати дракона» и «На пороге бессмертия: путешествие в Индию».

Примечательно, что в фильмографии Петрухина есть и крайне успешные фильмы. Так, например, кинолента «Вий» стала самой кассовой в 2014 году. Тогда картина собрала в прокате 1,2 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд на два месяца арестовал генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятке.