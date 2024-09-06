Вернуть верующим: 53 уникальные иконы отреставрируют в Ленобласти

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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На полное восстановление святынь потребуются десятилетия.

Более полусотни уникальных икон готовят к реставрации в Ленинградской области. Образа, написанные на рубеже XVII–XVIII веков, долгие годы валялись на складе и сохранились лишь чудом. Об удивительной истории спасения святынь расскажет корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Святая Троица, образы апостолов, великомучеников — целых 40 лет эти иконы скрывали от людских глаз и вот наконец впервые вынесли на публику.

Это одна из самых больших икон в партии — называется Троица Новозаветная, предположительно написана на рубеже XVII–XVIII веков, входила в нижний ряд иконостаса. И если присмотреться мы здесь можем увидеть лики — вот сын, а вот отец.

53 работы — темперная живопись, все некогда входили в иконостас Троицкого Собора в Александро-Свирском монастыре. Обитель с шестисотлетней историей основал Святой Александр Свирский. На паломничество сюда приезжали цари и императоры — а в народе это место прозвали Северной Лаврой.

Но после Октябрьской революции все изменилось — монастырь был разграблен большевиками. Вывезли и переплавили все, что представляло хоть какую-то ценность, иконам повезло еще меньше.

«Некоторые иконы использовали в качестве настилов, другие, как половые доски, другие — просто как разделители. СКЛЕЙКА Это просто удивительно, что за столь длительное время иконы все-таки сохранились», — говорит главный хранитель Лодейнопольского историко-краеведческого музея Светлана Дмитриева.

В конце концов монастырь приспособили под психоневрологический диспансер. В главные постройки — скинули все, что осталось от церковной утвари. На крыше колокольни выросла березовая роща, окна собора были разбиты, а иконы медленно портились от сырости.

Сейчас Троицкий Собор — это точка притяжения для верующих и туристов, а всего 40 лет назад эта часть монастыря была полузаброшенной. Здание постепенно ветшало и приходило в негодность и более того — его использовали в качестве склада. Так продолжалось до 1984 года, а потом то, что осталось от образов отдали на хранение в Лодейнопольский историко-краеведческий музей. Через 13 лет, когда священнослужители вернулись в монастырь, они не смогли взять иконы обратно — не было средств и нужных знаний для реставрации. В итоге в святой обители появился новый иконостас.

«Раньше иконостас был резной, а это тяповое, то есть расписной. Сохранялись фотографии старого иконостаса и те иконы, которые написаны в нем, они сохранены. Немножко другое письмо там понятное дело», — поясняет отец Корнилий (Шубин).

Но все-таки время восстановления святынь пришло — в XXI веке. Теперь уже музейные экспонаты отправили на реставрацию в Рождествено — здесь находится международный центр и мастерская темперной живописи.

«Мы будем убирать вот эту позднюю запись XIX века и открывать авторскую живопись. Я буду смотреть в микроскоп при увеличении в 20 раз аккуратно удалять верхние записи и утончать потемневшую лаковую пленку и раскрывать первоначальный облик произведения», — поясняет заведующий мастерской реставрации темперной живописи международного центра реставрации Дмитрий Пейчев.

Для начала реставраторы выведут иконы из аварийного состояния, законсервируют и стабилизируют их — тогда образы перестанут разрушаться. Нужны от двух до четырех лет кропотливой работы. А вот на полную реставрацию потребуются десятилетия.

Но даже после первого этапа восстановления иконы можно будет выставлять. Осталось решить где — скорее всего создадут отдельную экспозицию в Лодейном поле. Или же вернут святыни обратно в монастырь.