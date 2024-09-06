Победа вопреки: паралимпийцы из России завоевали около 50 медалей и поставили рекорды

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

А видео с тем, как жена болеет за Александра Костина, стало вирусным в Сети.

Все козням вопреки! Российские атлеты, выступающие на Паралимиаде в Париже, сумели заработать 53 награды. Треть из них — высшей пробы. При этом побеждать нашим спортсменам приходится в тяжелых условиях — без флагов и гимна из-за нейтрального статуса, и с оскорблениями со стороны оппонентов. С подробностями Илья Аникеев.

«Давай, родной! Господи, пожалуйста, молю! Господи, молю!» — кричит жена Александра Костина, болея за него.

Этот эмоциональный заряд из Барнаула, кажется, слышали даже на трибунах Олимпийского стадиона в Париже. Больше всех в победу Александра Костина верила его семья.

«Золото! У нас золото!» — кричат они.

«Поехали сильнейшие, достойнейшие люди, прошедшие тяжелый отбор. Люди, которые действительно в силах завоевывать медали. И поэтому они поехали и берут их», — рассказала Александра Костина.

Кроме завоевания золотой медали, Костин установил рекорд в забеге на 1500 метров.

«Эмоции от забега, конечно, не передать словами. Это такое чувство, будто ты сейчас во сне, либо ты предполагаешь самый лучший исход этих соревнований. Просто мечтаешь, визуализируешь», — поделился золотой призер Паралимпиады в Париже Александр Костин.

Мечта о Паралимпийских играх сбылась у 88 российских спортсменов. Квоту дали на 90 человек, но двоим Франция отказала в визе. Выступают россияне под белым флагом с тремя буквами, которыми сокращенно называют нейтральных паралимпийских атлетов.

«Не все же виды спорта поехали. Все хорошо готовы, настроены побеждать», — рассказал серебряный призер Паралимпиады в Париже Артем Калашян.

Преодолевая искусственные барьеры от олимпийских чиновников, в справедливой борьбе россияне добиваются золотых медалей:

Евгений Торсунов — первый в прыжках в длину. Владимир Свиридов — в толкании ядра. Урожай наград высшей пробы есть и в водных видах: у Валерии Шабалиной золото в заплыве на 200 метров вольным стилем, у Дмитрия Черняева — в заплыве на 100 метров брассом. Как ни пытались политики отсеять наших сильнейших, истинных ценителей честного спорта не обманешь.

Бронзу Ирина Вертинская получила, толкнув ядро на 12 метров 86 сантиметров. Правда, настоящим испытанием оказался путь за наградой, как и все перемещения по стадиону в ходе соревнований.

«Я даже специально подходила к французам. Чуть ли не умоляла: «Пожалуйста, дайте мне инвалидную коляску или сопровождение, то есть шаттл какой-то. С этим очень сложно было, и я сперва была очень расстроена, но, когда я увидела на трибунах наших, которые просто стояли и кричали…» — рассказала бронзовый призер Паралимпиады в Париже Ирина Вертинская.

Ограничения, установленные для наших атлетов, порой доходят до абсурда. Из-за нейтрального статуса их не пустили на церемонию открытия Паралимпиады. Их награды не отображаются в таблице медалей.

Но рекорд на стометровке, установленный пловчихой Дарьей Лукьяненко, вошел в историю и заставил говорить о России. Обладательницу двух золотых наград, как и всех атлетов, получивших медали, поздравил президент Владимир Путин.

«Просто нереальное ощущение — полный стадион, 60 или 80 тысяч человек смотрят на тебя, восхищаются твоей победой. И вот эта традиция, звон в колокол — тоже не думал, что когда-либо смогу это сделать», — поделился Александр Костин.

Сколько медалей завоевали паралимпийцы из России

За время проведения Паралимпийских игр в копилке российских спортсменов — 53 награды:

15 — высшей пробы;

18 серебряных медалей;

20 бронзовых.

За два дня до церемонии закрытия, куда нашим атлетам тоже вход заказан, «коллекция» сборной России может пополниться.