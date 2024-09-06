В России стартовали выборы глав регионов и местных депутатов

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Ясько; 5-tv.ru

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Единый для всех день голосования назначен на это воскресенье — 8 сентября.

В ряде субъектов нашей страны сегодня начинаются региональные и муниципальные выборы. Уже открылись участки на Сахалине, Камчатке и в Хабаровске. Выборы затронут все уровни власти.

Губернаторов изберут более, чем в 20-ти регионах России. Также кандидаты поборются за позиции в местных законодательных органах. Пройдут также и довыборы в Государственную думу.

Всего проголосовать смогут свыше 57-ми миллионов избирателей. Из-за сложной обстановки в Краснодарском крае, Севастополе, Крыму, а также в приграничных областях избирательные участки отработали 28-го августа.

Единый для всех день голосования назначен на это воскресенье — 8 сентября.