В России стартовали выборы глав регионов и местных депутатов
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Ясько; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Единый для всех день голосования назначен на это воскресенье — 8 сентября.
В ряде субъектов нашей страны сегодня начинаются региональные и муниципальные выборы. Уже открылись участки на Сахалине, Камчатке и в Хабаровске. Выборы затронут все уровни власти.
Губернаторов изберут более, чем в 20-ти регионах России. Также кандидаты поборются за позиции в местных законодательных органах. Пройдут также и довыборы в Государственную думу.
Всего проголосовать смогут свыше 57-ми миллионов избирателей. Из-за сложной обстановки в Краснодарском крае, Севастополе, Крыму, а также в приграничных областях избирательные участки отработали 28-го августа.
Единый для всех день голосования назначен на это воскресенье — 8 сентября.