Спасатели стран ОДКБ провели совместные учения в Казахстане

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Специалисты показали свои профессиональные навыки при работе в зоне землетрясения.

Спасатели стран ОДКБ провели совместные учения «Скала-2024» в Казахстане.

Лучшие подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана показали свои профессиональные навыки при работе в зоне землетрясения. Специалисты также отработали действия по нескольким сценариям происшествий, среди которых техногенные аварии, а также спасение на воде.

Россию на учениях представляли 25 сотрудников Центра «Лидер». Их подготовку лично оценил Глава МЧС России Александр Куренков. Наши спасатели отработали действия при аварии на химическом предприятии. Для выполнения задач они привезли с собой спецтехнику, в том числе робототехнический комплекс.