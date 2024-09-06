На ВЭФ указали на необходимость определения единой торговой политики в ЕАЭС

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Одна из ключевых задач сегодня ― комплексное решение проблем с платежными системами, с которыми сталкивается Россия при сотрудничестве с зарубежными партнерами

Странам-участницам ЕАЭС необходимо определить вектор политики международной торговли, потому что сейчас отсутствует абсолютное взаимопонимание в вопросе экономического сотрудничества. Об этом заявил исполнительный секретарь, член президиума Делового совета ЕАЭС, управляющий директор по международному многостороннему сотрудничеству и интеграции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Михневич на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

«Без глубокого понимания, что происходит в ЕАЭС, разрывать связи за внешним периметра союза будет очень непросто, и в этой связи компаниям, которые хотят быть успешными на внешних рынках, об этом важно помнить», — отметил Михневич.

Как добавил Михневич, важно устранять так называемые информационные разрывы, что позволит сторонам лучше изучить друг друга. Он также объяснил, одна из ключевых задач сегодня ― комплексное решение проблем с платежными системами, с которыми сталкивается Россия при сотрудничестве с зарубежными партнерами.

«У нас не такое большое количество экономических операторов, которое могло бы быть вовлечено в соответствующие процессы», — пояснил он.

В данном вопросе важно также обеспечить устойчивость бизнесу при взаимодействии с иностранными партнерами, заключил спикер.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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