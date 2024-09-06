«Из преступников в герои»: Захарова уличила Германию в восхвалении нацистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Государство не должно забывать свою историю, отметила официальный представитель МИД РФ.

Нацисты в Германии из преступников превращаются в «героев», заявила официальный представитель МИД РФ на сессии «Евразийское пространство: цивилизационные и геополитические вызовы и перспективы» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Прошло 80 лет, а все те же самые нацисты в той же самой Германии из преступников прямо на наших глазах превращаются в героев», — сказала Захарова.

При этом дипломат отметила, что уровень высшего образования в Германии достаточно высокий. Но толку от этого мало, если страна не может выучить историю, чтобы не повторять ошибок. Захарова также напомнила, что еще недавно Минобороны ФРГ выражало желание включить в список, где содержатся примеры для подражания, немецких военных, эсэсовцев.

«Буквально три недели назад совершило попытку внедрения в качестве новой идеологии списка эсэсовцев, которые должны быть представлены современным немецким солдатам в качестве образца морального поведения. Потому что совершали подвиги на восточном, как там было написано, фланге, то есть убивая славян, цыган, евреев и другие народы», — подытожила Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о чудовищных преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны.